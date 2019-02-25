Esenler'de Bankada Soygun Girişimi
20 dakika önce
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHAEsenler'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Esenler
'de bir banka şubesindeki soygunu güvenlik görevlisi önledi.
Olay Esenler Oruç Reis Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Saat 09.45 sıralarında 59 yaşındaki Mehmet K. bankaya geldi. Silahını çıkaran Mehmet K. 'yi bankanın güvenlik görevlisi fark ederek müdahalede bulundu. Silahlı kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Olay banka görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi. Banka şubesine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Mehmet K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de banka şubesinde inceleme yaptı. Banka güvenlik görevlisi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:18 Kaynak: DHA
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