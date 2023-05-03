Esenler'de Bankadan 860 Bin Lira Çeken Vatandaş Gasp Edildi - Son Dakika
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Esenler'de Bankadan 860 Bin Lira Çeken Vatandaş Gasp Edildi

03.05.2023 08:52

Esenler'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENLER'de bankadan 860 bin lira para çeken bir vatandaş, motosikletle yanına yaklaşan iki kişi tarafından silahla bacağından vurularak gasp edildi. Olay anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zülküf Altıparmak, bankadan çektiği 860 bin lirayı alarak dışarı çıktı. Geldiği hafif ticari araca bineceği sırada, motosiklet ile gelen kasklı iki kişiden biri tarafından tabancayla bacağından vuruldu. 860 bin lirayı alan iki kişi, geldikleri motosikletle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altıparmak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, Altıparmak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

860 bin liranın gasp edildiği olay anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zülküf Altınparmak'ın aracına yöneldiği sırada, elinden para dolu çantasının şüpheli tarafından çekiştirilmesi ve bacağından tabanca ile yaralanması yer alıyor. Olayın yaşandığı bölgede esnaf olan Fahri Erek, öBankadan bir arkadaş para çekmiş, takip etmişler herhalde. Motosikletli ve kasklı iki kişi, arkadaşın çantasına asılıyor. Çantasını vermeyince, oda silahı çıkartıp ayağından vuruyor. Sonra motosiklete binip ikisi beraber kaçıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
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Motosiklet, Güncel, Son Dakika

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