Esenler'de bebek arabalı yolcuyu indiren minibüs şoförüne ceza verildi - Son Dakika
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Esenler'de bebek arabalı yolcuyu indiren minibüs şoförüne ceza verildi

26.11.2022 13:24
Esenler'de bebek arabalı yolcuyu indiren minibüs şoförüne ceza verildi

Esenler'de bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücünün şoför kartı bir ay süreyle askıya alındı, minibüs trafikten menedildi.

Esenler'de bebek arabasıyla minibüse binmek isteyen kadın ile diğer yolcuları aracından indirdiği belirlenen sürücünün şoför kartı bir ay süreyle askıya alındı, minibüs trafikten menedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Esenler'de 24 Kasım'da bir minibüs şoförünün bebek arabasıyla araca binen kadın ile diğer yolcuları araçtan indirmesinin sosyal medyada gündeme geldiği hatırlatıldı.

Minibüsün araç ruhsatının, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi (TUDES) tarafından 3 gün süreyle askıya alındığı ve emniyet birimleri tarafından aracın trafikten menedildiği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca yine TUDES yaptırım cetvelinden yolcuya kaba davranış, pusetli ve benzeri kişilerin taşıma hizmetinin sağlanmaması maddelerinden de puan düşümü yaptırımları araca ve şoföre ayrı ayrı uygulandı. Şoförün 100 hizmet kalite puanı dolduğundan 1 ay süre ile şoför kartı askıya alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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İstanbul, Tragger, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de bebek arabalı yolcuyu indiren minibüs şoförüne ceza verildi - Son Dakika

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