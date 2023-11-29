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Esenler'de beline kadar suya giren belediye çalışanı suyu böyle tahliye etmeye çalıştı - Son Dakika

Esenler'de beline kadar suya giren belediye çalışanı suyu böyle tahliye etmeye çalıştı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bir alt geçit göle döndü. Bir belediye çalışanı beline kadar suya girerek suyu tahliye etmeye çalıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Esenler\'de beline kadar suya giren belediye çalışanı suyu böyle tahliye etmeye çalıştı
29.11.2023 - 20:00,  Güncelleme: 20:03
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Esenler'de beline kadar suya giren belediye çalışanı suyu böyle tahliye etmeye çalıştı

İSTANBUL - Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir alt geçit adeta göle döndü. Bu sırada seyir halinde olan bir servis minibüsüyle otomobil suda mahsur kalırken, beline kadar suya giren bir işçi, suyu tahliye edebilecek bir nokta aradı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Esenler'de ise bir alt geçidi bu bastı. Bu sırada seyir halindeki araçlar ilerleyemez oldu. Bir servis minibüsü ve otomobil suda mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları öğrenildi. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Beline kadar suya girdi

Çalışmalar kapsamında bir belediye çalışanı beline kadar suya girdi. Yağmur altına suya giren işçi, elindeki sopa yardımıyla suyu tahliye edebilecek bir bölge aradı o anla ise kameraya böyle yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Esenler'de beline kadar suya giren belediye çalışanı suyu böyle tahliye etmeye çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de beline kadar suya giren belediye çalışanı suyu böyle tahliye etmeye çalıştı - Son Dakika
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