Esenler'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Esenler'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenler'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği belirsiz iki kişi tartışmaya başladı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri yanında getirdiği bıçakla karşısındaki şahsı bıçakla yarayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.