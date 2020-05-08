Esenler'de bina inşaatının bulunduğu sokağın zemininde kayma meydana geldi - Son Dakika

Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat temelinin yanındaki sokağın temelinde kayma meydana geldi. Kayma sonucu olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak sokağı kapattı.

Olay saat 01.00'da Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta bulunan bir inşaat temeli yanındaki sokak zemininde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bina inşaatındaki sokak zemini bilinmeyen bir sebeple kaydı. Kayma seslerini duyan sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Alınan ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye eve polis ekipleri sokakta yaşanabilecek bir tehlikeye karşı güvenlik önlemi aldı. Kaymanın meydana gelen sokak ise yaya-vatandaş trafiğine kapatıldı. Sokak üzerinde bulunan binalardaki bazı vatandaşlarda evlerinden ayrıldı.

Ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL