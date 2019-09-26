Son Dakika Haberleri: Esenler'de binalarda çatlaklar oluştu
Son Dakika Güncel Haber

Esenler'de binalarda çatlaklar oluştu

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Esenler'de bazı binalarda çatlaklar oluştururken vatandaşlar, panik içinde sokaklara çıktı.

Esenler'de binalarda çatlaklar oluştu, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Esenler'de bazı binalarda çatlaklar oluştururken vatandaşlar, panik içinde sokaklara çıktı.
Esenler Nine Hatun Mahallesi 109 Sokak 6 numarada Çelik ailesinin oturduğu evde de hasar oluştu.
Deprem sonrası kendisini ilk fırsatta dışarıya attığını ifade eden Güler Çelik, yaklaşık 2 saat sonra yeniden eve girebildiğini dile getirdi. Evin salonu, yatak odası ve mutfakta birçok çatlakla karşılaşan Güler Çelik, "Deprem anında kızımla oturuyordum, çocuk odasında da oğlum yatıyordu. O anda korkudan dolayı hiçbir şey düşünemedim. Besmele çektim, kızıma sarıldım. Büyük bir korku yaşadık. 1-2 saat sonra içeri girdiğimde binada büyük çatlaklar oluştuğunu gördük. Kader de ne varsa onu yaşayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:
-------------
-Çatlayan binadan görüntüler
-Evin içinden görüntüler
-Sokakta bekleyenler
-Güler Çelik'in açıklamaları


İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek
Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 19:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenler'de binalarda çatlaklar oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]