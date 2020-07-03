Esenler'de bir apartman merdiveninin çökmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Esenler'de iki katlı bir apartmanın merdiveninde oluşan çökme sonucu bir kişi yaralanırken, bina mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi 694 Sokak'taki iki katlı apartmanın içindeki merdivenin bir kısmında, henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonucu 1 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.



İtfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla üst katta mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti.



Belediye ekipleri, yapılan çalışmaların ardından binanın çökme riski olduğunu belirleyip binayı mühürledi.