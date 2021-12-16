Esenler'de bir apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Esenler'de bir apartman dairesinde çıkan ve 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartmanda mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince teras katından tahliye edildi.
Yangında, dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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