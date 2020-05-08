Esenler'de bir inşaatın istinat duvarı çökme meydana geldi... O anlar kamerada - Son Dakika

Esenler'de bir inşaatın istinat duvarı çökme meydana geldi... O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenler'de yapımı devam eden bir inşaatın temelindeki istinat duvarı çöktü. İnşaat alanın çevresinde bulunan binalar tedbir amaçlı ekipleri tarafından boşaltıldı.

Olay, saat 04.00 civarlarında Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanını bulunduğu sokakta yaklaşık 3 saat önce kayma meydana geldi. Vatandaşlar hızlı bir şekilde kendilerini sokağa atarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, sokak içerisinde önlem alırken, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sokaktaki inşaatın istinat duvarı çöktü

Yaşanan kaymadan yaklaşık 3 saat sonra sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle istinat duvarı çökerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

İstinat duvarının çökme anı kamerada

Sokak içerisinde istinat duvarının çökme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğü görülüyor.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.