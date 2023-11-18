Esenler'de bir kadının eski erkek arkadaşı ile yaşadığı korku dolu anlar kamerada

İSTANBUL - Esenler'de gece geç saatlerde bir kadın eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen şahısla tartışma yaşadı. Genç kadının eski erkek arkadaşı tarafından cep telefonuna ve çantasına el koyulduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Kasım Çarşamba gecesi Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D. K., gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir caddede eski erkek arkadaşı E.K. ile tartışmaya başladı. Tarafların sözlü tartışması dakikalarca sürdü.

Önce cep telefonuna el koydu

Giderek hararetlenen tartışma yolun ortasında da devam etti. Tartışma esnasında eski kız arkadaşı D. K.'nın telefonunu zorla alan E.K. kadının tüm uyarılarına rağmen telefonu vermedi. Telefonu geri alamayacağını düşünen genç kadın ardından olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Bir süre genç kadından zorla almış olduğu telefonu inceleyen şüpheli E.K., eski kız arkadaşı D. K.'nın olay yerinden uzaklaştığını görünce koşar adımlarla yanına doğru gitti.

Tokat atıp çantasına da el koydu

Genç kadının olay yerinden uzaklaşmasını istemeyen eski sevgilisi E.K. koşarak kadını durdurdu. Burada da birbirleri ile tartışmaya devam ettiler. Tartışmanın hararetlenmesiyle birlikte E.K. eski sevgilisine tokat atarak çantasını aldı. Çantayı alan E.K. olay yerinde bulunan arkadaşına çantayı attı. Olayın ardından kadın yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken E.K. ve yanında gelen arkadaşı 34 TJR 79 plakalı taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

Genç kadın şikayetçi olmadı

Olayın ardından Büro Amirliğine getirilen D. K. polis ekiplerine vermiş olduğu ifadesinde eski erkek arkadaşı E.K. ile karşılıklı olarak birbirlerini darp ettiklerini ve konuyla ilgili her hangi bir şikayeti olmadığını dile getirdiği öğrenildi.