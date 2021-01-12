Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı - Son Dakika
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Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

12.01.2021 03:36
Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

ESENLER'de gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen ve iki çocuğuyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan baba, tartışma sonrasında para çekmek istediği sırada ATM cihazı kartını da yutunca sinirlenerek bankanın camını kırdı.

ESENLER'de gece saatlerinde ismi öğrenilemeyen ve iki çocuğuyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan baba, tartışma sonrasında para çekmek istediği sırada ATM cihazı kartını da yutunca sinirlenerek bankanın camını kırdı. Alarmın çalmasıyla olay yerine gelen polis ekipleri baba ve iki oğlunu gözaltına aldı.

Olay Esenler Menderes Mahallesi'nde gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir baba, henüz bilinmeyen bir nedenle iki oğlu ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası Çinçinderesi Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya gelen baba, para çekmek istediği sırada ATM cihazı kartını yutunca sinirlenerek yerden bulduğu bir taşla banka kapısının camını kırdı. Bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Gözaltına alınan baba ve iki oğlu sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Bankanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Olay yerine gelen banka görevlilerinin de polis ekiplerinden bilgi aldığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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İstanbul, Esenler, ATM, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı - Son Dakika
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