Esenler'de biri çocuk iki kişinin hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Esenler 'de biri çocuk iki kişi bir süre keşif yaptığı mağazaya girip mağaza çalışanının telefonunu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 29 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde bir giyim mağazasında meydana geldi. İlk olarak mağazaya giren iki kişiden biri mağaza çalışanına ürünlerle ilgili sorular sordu. 15 yaşlarında olduğu öğrenilen diğer çocuk da bir süre etrafı gözledikten sonra birlikte dışarı çıktı. Kısa bir süre konuştuktan sonra mağazaya tekrar gelen iki kişiden yaşı küçük olan içeriye girerken diğeri de o sırada mağazada tek olan kadın çalışanı dışarı çağırdı. Kapının önünde bekleyen hırsız mağaza çalışanını meşgul ederken yaşı küçük diğer çocuk da kasaya doğru giderek daha önceden yerini tespit ettiği kadın çalışanın telefonu kıyafetinin içine saklayıp mağazadan çıktı. Arkadaşı mağazadan çıkana kadar mağaza çalışanını meşgul etmeye devam eden diğer hırsız da kısa süre sonra mağaza önünden ayrıldı. Telefonun yerinde olmadığı fark eden mağaza çalışanı kadın kamera kayıtlarına baktıktan sonra 2 bin lira değerindeki telefonun çalındığı gördü. Hırsızlığın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri iki kişiyi yakalama için çalışma başlattı.

- İstanbul