Esenler'de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Esenler'de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Esenler'de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı Esenler'de, iş yerini açan börekçi adama, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Esenler'de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - Esenler'de, iş yerini açan börekçi adama, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda börek salonu sahibi sol bacağından aldığı kurşunla yaralandı.

Olay, saat 06.40 sularında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi'ndeki börek salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan Hüseyin Ş., bir kişinin geldiğini fark etti. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki silahla bir anda börekçi dükkanını işleten Hüseyin Ş'ye, doğru ateş etmeye başladı.

Saldırı sonucu iş yeri sahibi sol bacağından yaralanarak yerel yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansa kaldırdı.

Polis ekipleri ise caddeyi şeritle araç ve yaya trafiğine kapattı. Daha sonra polis, olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaparken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan yaralı Hüseyin Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenler'de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Hacı Bayram, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:06 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de börekçiye silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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