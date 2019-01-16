Son Dakika Haberleri: Esenler'de Buzlanma Kazası

Esenler'de Buzlanma Kazası

45 dakika önce

ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.

Esenler'de Buzlanma Kazası, System.String[]
ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.

Kaza sabah saatlerinde Tekstilkent caddesinde meydana geldi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kamyonet sürücüsü Osman Korkmaz, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan Korkmaz olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - Bezgin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:10 Kaynak: DHA

Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köpeğini Gezdirirken Meydana Gelen Kazaya Müdahale Etmek İsteyen Doktor, Nişanlısının Cansız Bedeniyle Karşılaştı Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var

Hırsızın Kamyonet ve Duvar Arasında Can Pazarı Kamyonetle Duvar Arasına Sıkışan Hırsıza İsyan Etti: Ne İşin Var Burada, Arabayı Mahvettin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 12:55:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenler'de Buzlanma Kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]