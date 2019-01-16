Esenler'de Buzlanma Kazası
45 dakika önce
ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.
ESENLER'de buzlanan yolda kayan kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı.
Kaza sabah saatlerinde Tekstilkent
caddesinde meydana geldi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen kamyonet sürücüsü Osman Korkmaz
, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ayağından yaralanan Korkmaz olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - Bezgin
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:10 Kaynak: DHA
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