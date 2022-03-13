Esenler'de cama isabet eden kartopu tartışmaya neden oldu - Son Dakika
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Esenler'de cama isabet eden kartopu tartışmaya neden oldu

13.03.2022 10:11
Esenler'de cama isabet eden kartopu tartışmaya neden oldu

ESENLER'de iddiaya göre oyun oynayan gençlerin attığı kartopu, çevredeki dairenin camına isabet edince daire sakini ve gençler arasında tartışma çıktı.

ESENLER'de iddiaya göre oyun oynayan gençlerin attığı kartopu, çevredeki dairenin camına isabet edince daire sakini ve gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karlı havada oyun oynayan gençlerin attığı kartopu, çevredeki dairelerden birinin camına isabet etti. Penceresine kartopu isabet eden daire sakini, bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Daire sakini polisi ararken, sokakta bulunan grup, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de camına kartopu isabet eden kişiyi sakinleştirince, olay büyümeden sona erdi. Tartışma anları ise cep telefonu ile kaydedildi.


Esenler'de cama isabet eden kartopu tartışmaya neden oldu
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oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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