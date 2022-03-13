ESENLER'DE CAMA İSABET EDEN KARTOPU TARTIŞMAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

ESENLER'de iddiaya göre oyun oynayan gençlerin attığı kartopu, çevredeki dairenin camına isabet edince daire sakini ve gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde karlı havada oyun oynayan gençlerin attığı kartopu, çevredeki dairelerden birinin camına isabet etti. Penceresine kartopu isabet eden daire sakini, bu duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Daire sakini polisi ararken, sokakta bulunan grup, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de camına kartopu isabet eden kişiyi sakinleştirince, olay büyümeden sona erdi. Tartışma anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Döküm

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-Cep telefonu

-Tartışma anlarından görüntü