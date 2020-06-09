ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ
ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ Esenler'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İSTANBUL- ESENLER'DE ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ
Esenler'de 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yanan binada hasar oluştu.
Yangın saat 05.00 sıralarında Menderes Mahallesi 323 Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. B5 kişinin içeride uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede daireyi kapladı. Dairede bulunanlar yangını gören komşularının yardımı ile binadan çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri sokağa şerit çekerek toplanan kalabalığı olay yerinden uzak tutmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kısa sürede kontrol altına alınırken sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Karşı binada oturan ve yangını ilk fark edip yardıma koşanlardan biri olan Adem Kaya, "Uyku esnasında yangın olmuş, uyandıklarında koridorların yandığını görmüşler. Yangının nasıl çıktığını kimse anlamamış" diye konuştu.
Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 06:36 Kaynak: DHA
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