Esenler'de çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübe yaptı - Son Dakika
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Esenler'de çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübe yaptı

12.03.2022 15:25
Esenler'de çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübe yaptı

İstanbul Esenler Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübeler hazırladı.

İstanbul Esenler Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübeler hazırladı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Ödünç Evi'nde düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, sokak hayvanları için kulübeler yaptı.

Kar yağışından etkilenen hayvanlar için hazırlanan yaklaşık 100 kedi ve köpek kulübesi çocuklara hediye edildi.

Etkinliğe katılan çocuklar kulübeleri evlerinin bahçesine getireceğini söylerken, veliler ise çocuklarının sokak hayvanlarına kıyamadıklarını ifade etti.

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Sokak Hayvanları, 15 Temmuz, Esenler, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esenler'de çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübe yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübe yaptı - Son Dakika
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