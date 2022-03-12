Esenler'de çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübe yaptı - Son Dakika

İstanbul Esenler Belediyesince düzenlenen etkinlikte çocuklar kar yağışından etkilenen hayvanlar için kulübeler hazırladı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Ödünç Evi'nde düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, sokak hayvanları için kulübeler yaptı.

Kar yağışından etkilenen hayvanlar için hazırlanan yaklaşık 100 kedi ve köpek kulübesi çocuklara hediye edildi.

Etkinliğe katılan çocuklar kulübeleri evlerinin bahçesine getireceğini söylerken, veliler ise çocuklarının sokak hayvanlarına kıyamadıklarını ifade etti.