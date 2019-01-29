Son Dakika Haberleri: Esenler'de Çorba Çeşmeleri Vatandaşların Yüzünü Güldürüyor

Esenler'de Çorba Çeşmeleri Vatandaşların Yüzünü Güldürüyor

1 saat önce

Esenler Belediyesinin Çorba Çeşmeleri'nden akan çorbalarla Esenler halkına her gün 2 bin bardak sıcak çorba ikram ediliyor.

Esenler'de Çorba Çeşmeleri Vatandaşların Yüzünü Güldürüyor, System.String[]
Esenler Belediyesinin Çorba Çeşmeleri'nden akan çorbalarla Esenler halkına her gün 2 bin bardak sıcak çorba ikram ediliyor.

Esenler Belediyesi İşletme Hizmetleri Müdürlüğünün sosyal dayanışmanın başarılı bir örneğini sunduğu Çorba Çeşmeleri'nden her sabah vatandaşlar için çorba akıyor. Her gün saat 06.00'dan itibaren Esenlerlilerin sabah çorbaları Esenler Belediyesinden geliyor. İnsan sirkülasyonunun ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde bulunan Çorba Çeşmeleri'nden sabah erken saatte okula ve işe giden vatandaşlar için sıcak sıcak çorba akıyor, böylece Esenler'de kimse okuluna ve işine kahvaltısız gitmiyor.

Her gün 2 bin bardak çorba

İlçede biri Esenler Metrosu'nda, ikisi Kazım Karabekir ve Havaalanı Mahalleleri'ndeki otobüs duraklarında ve biri de Turgutreis Meydanı'nda olmak üzere toplam 4 Çorba Çeşmesi bulunuyor. Mercimek, tarhana, yayla ve domates olmak üzere dört çeşit çorbanın aktığı Çorba Çeşmeleri'nden Esenler halkına her gün 2 bin bardak çorba ikram ediliyor. Çeşmelerin musluklarından akan çorbalar, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretiliyor. Çorbalar 80 C'de sıcak duruyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:27 Kaynak: İHA

Sabah, Esenler, Güncel
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