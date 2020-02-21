Esenler'de dahi isimler

Esenler'de yüzlerce yıl önce Doğu'nun saraylarında, rasathanelerinde ve medreselerinde yetişmiş, bilime ve sanata yön veren kişiler "Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar" (DAHİ) isimli proje ile tanıtıldı.



Esenler Belediyesi, Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar (DAHİ) isimli projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yüzlerce yıl önce Doğu'nun saraylarında, rasathanelerinde ve medreselerinde yetişmiş, bilime ve sanata yön veren kişiler sergi ile tanıtıldı. Edebiyattan felsefeye, astronomiden geometriye, müzikten botaniğe kadar her bir dalda buluşlar yaparak bilimin temelini oluşturan 50 ilim ve bilim insanı, DAHİ projesi kapsamında, gelecek nesillere yön göstermeleri ve ilham olmaları amacıyla vatandaşlarla buluştu.



El-Cezeri, Hoca Ahmed Yesevi, Piri Reis, Abbas İbn Firnas ve İbn-i Sina gibi Doğu coğrafyasında yetişmiş, dünya tarihine yön veren Türk ve Müslüman bilim adamlarının tanıtıldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tablodan heykele, duvar resminden enstalasyon sanatına kadar çeşitli çalışmaların yer aldığı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Her bir dahinin bir çalışmayla anlatıldığı sergi, Esenler Sanat Evi (ESEV) resim eğitmeni Kader Peker küratörlüğünde hazırlandı. Ayrıca "DAHİ" projesinin bir marka haline getirilmesi amacıyla hazırlanan tişört, şapka, boyama kitabı, bardakaltlığı ve kupa gibi promosyonlar da programda dağıtıldı. Sergi açılışına Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Esenler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Feyzullah Sert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan serginin kapıları 7 Mart'a kadar açık olacak.



"Herkesin görmesi gereken bir sergi"



Sergiyi ziyaret eden Elmas Eroğlu, " Günümüzde hayatımızı kolaylaştırmamızı sağlayan kişileri görmek insanı duygulandırıyor. Sergi çok güzel gerçekten herkesin görmesi gereken bir sergi olmuş" dedi. - İSTANBUL