ESENLER'DE DEV PROJE YARIM KALDI... İBB'Yİ SUÇLADILAR - Son Dakika

ESENLER'DE DEV PROJE YARIM KALDI... İBB'Yİ SUÇLADILAR

ESENLER Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, sosyal yaşam alanı projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerekçe gösterilmeden durdurulduğu söyledi.

ESENLER Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, sosyal yaşam alanı projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerekçe gösterilmeden durdurulduğu söyledi.

Esenler Belediyesi'nin 2018 yılında İBB ile ortak başlatılan sosyal yaşam alanı projesinin İBB tarafından durdurulduğu iddia edildi. İçerisinde caminin de yer alacağı projenin durdurulmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. İnşaatı 2018 yılı mayıs ayında başlatılan ve 3 bölümden oluşan yaklaşık 10 milyon değerindeki projede, kadınlara yönelik spor alanı, derslikler, 7 hekimden oluşacak olan Aile Sağlığı Merkezi ve cami yer alıyordu. 2020 yılı Mayıs ayında bitilmesi hedeflenen proje, İBB seçimlerinin ardından yeni yönetimin kararıyla durdurulduğu savunuldu. Bir hayırseverin bağışladığı apartmanı cami olarak kullanan mahalle sakinleri ise İBB'nin kararına tepki gösterdi.

"2018 MAYIS AYINDA PROJEYE BAŞLANDI"

Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, "Buradaki proje alanında mülkümüz olan alanlar vardı. Yandaki donatı binalarda istimlak yapılarak bir parsel oluşturuldu. Bunun üzerine biz bir proje hazırladık. Alt katında kadınlara yönelik spor alanının olduğu, kültür ve eğitimin olduğu bir alan, donatı açısından mahallenin okulu, camiisi ve parkı problemli bir mahalle olduğu için oradaki aile sağlığı merkezi ihtiyacını da öngördük ve projenin içerisinde 7 hekimlik bir Aile Sağlığı Merkezi olan bir bölüm oluşturduk. Mahalle de apartmanların arasına sıkışmış bir camii var. Proje kapsamında daha kullanışlı bir camii yapılmasına karar verdik. Bu projeyi bir öAnceki dönemki İBB yönetimine sunduk. Onlar da konuyu incelediler ve bu projeyi yapabileceğimizi söylediler. 2018 yılının Mayıs ayında projeye başlandı" dedi

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BİLGİ ALAMADIK"

Karataş, " Çalışmalar devam ederken, 2019 yılında seçim oldu. Seçimden sonra bu inşaatın durduğunu ve şantiyenin terk edildiğini gördük. Konuyu anlamak adına, İBB ile hem yazışma yaptık hem de sözlü bilgi almaya çalıştık ama bugüne kadar bir cevap alamadık. Şu an tam cami inşaatına başlayacakken terk edilmiş bir proje. Şu an ne yapılacağını bilmiyoruz. Yazışmalardan bir yanıt alamadık. Yaklaşık 10 milyon değerinde bir proje olacaktı. Geçtiğimiz ramazan ayında projeyi tamamlanmış olacaktı. İçi pislik dolu güvenlik anlamında da terk edilmiş, mahalle sakinlerinin de şikayet ettiği bir alan haline geldi" diye konuştu.

"CENAZE DEFİNİ DE YAPAMIYORUZ"

Davutpaşa Mahallesi Muhtarı Abdullah Pehlivan ise, "Burada eski binalar vardı. Esenler Belediyesi tarafından istimlak edildikten sonra burada boş bir arazi vardı. Buraya bir çocuk parkı yaptık. Parka gelen bazı kişiler uygunsuz hareketlerde bulunduğu için bu parkı kapattık. Yerine başka bir şey yapmak için halka sorduk. Mini bir referandum yaptık. Referandum neticesinde halkımız bu parkın kapanmasını istedi. Esenler Davutpaşa Mahallesi'nde 1975 yılından bu yana, musalla taşı bile olan bir camimiz yok. Derme çatma bir camimiz var. Bu cami de morg yok, cenaze define de yapamıyoruz. Bir camii yapmak istedik. Esenler Belediye Başkanımıza söyledik ve buraya bir cami yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 2 buçuk sene önce kazma vuruldu. Çok güzel ilerliyordu. Bir süre sonra durdu. Esenler Belediyesi'ne sorduğumuzda ödenek alamadıklarını söylediler. Şuan camimiz tamamlanamadı. Bu bir milli servettir. Çürüyüp gitmemesi için bir an önce el atmamız lazım" dedi.

"YENİ BAŞKAN GELİNCE İNŞAAT DURDURULDU"

Mahalle sakini Bayram Nurçeli, "Eski bir cami 1975 yılında gecekondudan olma bir camiydi. Oradaki arsaları istimlak yaptılar. İnşaat tamamlanacakken Büyükşehir durdurulduğunu söyledi. Ramazana kadar tamamlanacağı söylendi. İBB seçimleri yapıldıktan sonra yeni başkan gelince inşaat durduruldu. Eski bir camii korkarak giriyoruz" dedi.

Mahalle sakini Saffet Yazıcı ise " 30 sene bekledik bu camiyi, bütün camiler yapıldı. Bizim cami yapılmadı. Cami cemaatini karşılamıyor. Cami de çökme riski var." dedi.

ESENLER'DE DEV PROJE YARIM KALDI... İBB'Yİ SUÇLADILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nihat Karataş, Karataş, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 01:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE DEV PROJE YARIM KALDI... İBB'Yİ SUÇLADILAR - Son Dakika

Son Dakika

Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı         
19:28
1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu 1 Haziran'da açılacak spor salonlarıyla ilgili normalleşme detayları belli oldu         
19:02
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek 1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek         
18:52
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı         
18:38
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak         
18:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı         
18:27
Çin, koronavirüse karşı Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi         
18:20
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet         
18:15
Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu Serhat Akın'ın Fenerbahçe'yle ilgili değerlendirme yaparken küfürlü ifade kullanması, sosyal medyada gündem oldu         
17:33
Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse Tanju Çolak'tan dikkat çeken yabancı sayısı yorumu: Keşke sınır 3'e, 4'e inse         
17:10
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti         
16:53
Son Dakika: Diyarbakır'da Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu         
16:45
Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı personel servislerinde uyulması gereken kuralları yayınladı         
16:42
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan erken seçim değerlendirmesi: Seçim zamanında yapılacak         
16:35
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi         
16:31
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak         
16:27
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu         
16:18
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı         
16:15
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı         
16:13
Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor Inter, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor         
16:04
Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak         
15:52
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi         
15:49
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?         
15:43
İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor İsviçre Alp'leri değil Van! Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği görenleri hayran bırakıyor         
15:34
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi         
15:29
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi         
15:27
Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı Denek olarak kullanılan maymunlar, asistana saldırarak koronavirüs kan örneklerini çaldı         
15:27
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü         
15:26
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi         
15:16
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2020 19:56:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENLER'DE DEV PROJE YARIM KALDI... İBB'Yİ SUÇLADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]