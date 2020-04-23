Esenler'de doğal gaz faturası tepkisi - Son Dakika
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Esenler'de doğal gaz faturası tepkisi

6 saat önce

Esenler'de ikamet eden Hasan Güzel, Nisan ayında gelen doğal gaz faturasına tepki göstererek, "Covid-19 salgını nedeniyle 1 aydır işsizim çalışamıyorum.

Esenler'de doğal gaz faturası tepkisi, System.String[]

Esenler'de ikamet eden Hasan Güzel, Nisan ayında gelen doğal gaz faturasına tepki göstererek, "Covid-19 salgını nedeniyle 1 aydır işsizim çalışamıyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Gereken yardımların yapılacağını söylüyor ancak bizim alacağımız asgari ücretle bu doğal gaz faturasından gelen 410 lira gibi bir faturayı ödediğimiz takdirde biz geçimimizi nasıl sağlayacağız" dedi.


Korana virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarının ölçülememesi kararının ardından faturalar önceki ayın ortalamasına göre gönderildi. Sayaç okumalarında gelen yüksek fiyatlar vatandaşların tepkisine neden oldu. Esenler'de oturan Hasan Güzel, Ocak ayında 265, Şubat ayında 295 ve Mart ayında ise 195 liralık faturanın ardından Nisan ayında gelen 410 liralık doğal gaz faturasının ardından İBB'ye tepki gösterdi.


"Geçimimizi nasıl sağlayacağız"


Hasan Güzel gelen 410 liralık faturadan yakındığını ifade ederek "Mart, Nisan ayında havalarında ısınmasıyla beraber 410 lira gibi yüksek fahiş fiyatta gelmesi bizi son derece düşündürmektedir. Ülkemizde maalesef Covid-19 salgını nedeniyle de 1 aydır işsizim çalışamıyorum. Asgari ücretle çalışıyoruz, devletimizden Allah razı olsun gereken yardımların yapılacağını söylüyor ancak bizim alacağımız asgari ücretle bu doğal gaz faturasından gelen 410 lira gibi bir faturayı ödediğimiz takdirde biz geçimimizi nasıl sağlayacağız. Devletimizin bu konuda yardımcı olmasını rica ediyoruz. Gerek İGDAŞ, gerek İSKİ'nin faturalarda insanlara gerekli indirimi sağlaması gerekir. Ben burada sadece kendi adıma değil eş, dost, çevremin de şikayetlerini dile getirmek istedim" dedi. - İSTANBUL

Hasan Güzel, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:02 Kaynak: İHA

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