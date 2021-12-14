Esenler'de Dünya Çay Günü stantları zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Esenler Belediyesinin 15 Aralık Uluslararası Dünya Çay Günü etkinlikleri kapsamında Dörtyol Meydanı'nda kurduğu stantlar, ilçe belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerini karşı karşıya getirdi.

Esenler Belediyesi, Dünya Çay Günü etkinliği çerçevesinde farklı ülkelerden gençlerin vatandaşlara kendi memleketlerine ait çay çeşitlerini ikram etmeleri için Dörtyol Meydanı'nda stantlar kurdu.

Stantların alana kurulmasının ardından İBB, bölgeye zabıta ekiplerini gönderdi.

Esenler Belediyesi stantların kendilerine ait parselde kurulduğunu belirtirken, İBB, meydanın kendi yetki alanında olduğunu ve etkinlik için resmi izin başvurusu yapılmadığını savundu.

İBB zabıtasının stantları kaldırmaya çalışması üzerine, ilçe zabıta ekipleri ile aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma büyüyünce meydana polis ekipleri sevk edildi.

Polisin tarafları ayırmasının ardından İBB zabıtası olay yerinden ayrıldı.