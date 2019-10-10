Son Dakika Haberleri: Esenler'de duygulandıran görüntü...Temizlik görevlisi Kur'an okuyarak Mehmetçiğe destek verdi
Son Dakika Genel Esenler'de duygulandıran görüntü...Temizlik görevlisi Kur'an okuyarak Mehmetçiğe destek verdi

Esenler'de duygulandıran görüntü...Temizlik görevlisi Kur'an okuyarak Mehmetçiğe destek verdi

29 dakika önce

Esenler'de duygulandıran görüntü.

Esenler'de duygulandıran görüntü...Temizlik görevlisi Kur'an okuyarak Mehmetçiğe destek verdi

Video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de bir temizlik görevlisi mesaisine başlamadan önce Kur'an'ı Kerim okuyarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek verdi.

Esenler'de yaşanan duygusal görüntü, bir vatandaş tarafından kaydedildi. Sabah saatlerinde mesaisine başlaman önce Kur'an'ı Kerim okuyan bir temizlik görevlisi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek verdi. Temizlik görevlisinin Kur'an'ı Kerim'i okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Mesaisine başlamadan önce ordumuzun başarısı için Kur'an okuyarak iş başı yapan çalışma arkadaşımız. İşine bu inançla başlayan bir milletin şanlı ordusu karşısında kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

Görüntüyü kısa sürede binlerce kişi izleyerek kendi sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüyü paylaşan birçok vatandaş da harekata destek mesajı yazdı.

Esenler'de duygulandıran görüntü...Temizlik görevlisi Kur'an okuyarak Mehmetçiğe destek verdi

Barış Pınarı Harekatı, Esenler, Fırat, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:28 Kaynak: İHA
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