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Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada

03.11.2021 16:47
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada

Son dakika habere göre ESENLER'de bulunan ecza deposunun kapısını açarak silahla içeriye doğru 2 el ateş eden saldırgan polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ESENLER'de bulunan ecza deposunun kapısını açarak silahla içeriye doğru 2 el ateş eden saldırgan polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Silahlı saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ekim Çarşamba günü sabah saatlerinde Giyimkent'teki bir ecza deposunda meydana geldi. Bir kişi, ecza deposunun kapsını açıp içeriye doğru 2 el ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı saldırıya ilişkin polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmada güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.E tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BİR ADIM ATMIŞ OLSAYDIM BANA GELECEKTİ"İş yeri sahibi Nezir Erken, "Bulunduğumuz yere arabayla geldikten sonra içeri girdim. 5-10 saniye geçmeden 20 yaşlarında genç bir çocuk içeri iki tane silah sıktı. Ondan sonra koşarak karşı tarafı geçip sıktı ve kaçtı. Biz peşinden koşmaya çalıştık ama yetişemedik. Polisleri çağırdık, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Görüntüleri verdik, her şeyi anlattık. Yaralı yok çok şükür. Bir adım daha atmış olsaydı muhtemelen mermiler bana gelirdi. Ben 30 yıldır bu sektördeyim. Herkesle çok iyi ilişkilerimiz var. Şu ana kadar da hiç kimseyle ticari anlamda sıkıntı yaşamadık çok şükür. Finansal anlamda da güçlüyüz. Birileri bizi mi çekemedi, ne oldu, anlamadık" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADAİş yerine yapılan saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi ile bir kişinin ecza deposuna girdikleri, bir süre sonra şüphelinin kapıyı açarak içeri doğru silahla ateş edip hızla uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada

Silahlı saldırı, Saldırı, Esenler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Esenler'de ecza deposuna silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


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