İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı - Son Dakika
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İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı

05.08.2022 15:38

Esenler ilçesinde esnaflık yapan R.D'nin mahalledeki kadınlara cinsel organını gösterdiği iddiasının ardından ortalık karıştı. Mahallelinin linç etmek istediği esnaf, polis tarafından kurtarıldı. Mahalleli, "Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" tepkisini gösterdi.

Esenler Nene Hatun Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddialara göre, mahallede esnaflık yapan R.D., alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi. Kadınların şikayeti üzerine mahalleli R.D.'ye saldırdı. R.D. iş yerine girerek kapıları kapattı.

ZIRHLI ARACIN BİLE ÖNÜNÜ KESTİLER

Çevik kuvvet ve özel harekat polisinin de yardımıyla şüpheli, kızgın kalabalığın içerisinden çıkartılıp zırhlı araca alındı. Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D. polis merkezine götürüldü.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz" dedi.

Yüzlerce mahalleli 'Kadınlara cinsel organını gösterdi' diyerek esnafı linç etmek istedi
Yüzlerce mahalleli 'Kadınlara cinsel organını gösterdi' diyerek esnafı linç etmek istedi
Yüzlerce mahalleli 'Kadınlara cinsel organını gösterdi' diyerek esnafı linç etmek istedi
Yüzlerce mahalleli 'Kadınlara cinsel organını gösterdi' diyerek esnafı linç etmek istedi
Yüzlerce mahalleli 'Kadınlara cinsel organını gösterdi' diyerek esnafı linç etmek istedi
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Kaynak: DHA

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı - Son Dakika
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