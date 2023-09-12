Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı - Son Dakika

Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı

Son Güncelleme: 12.09.2023 20:20

Esenler'de yaşanan kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada kiracı, ev sahibini bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan zanlı, 'kasten öldürme' suçundan cezaevine gönderildi.

Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı

İSTANBUL - Esenler'de iddiaya göre, kira anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Esenler Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kira meselesi nedeniyle aralarında bir süredir anlaşmazlık bulunan ev sahibi Serkan Akçiçek ile kiracısı S.B. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kiracı S.B., ev sahibi Akçiçek'i defalarca kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Adliyesi, Esenler, kiracı, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de ev sahibini bıçaklayarak öldüren kiracı tutuklandı - Son Dakika
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