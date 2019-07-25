Son Dakika Haberleri: Esenler'de ev yangını
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Esenler'de ev yangını

40 dakika önce

Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 203 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Fatih Mahallesi, İtfaiye, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:59 Kaynak: AA
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