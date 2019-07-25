Esenler'de ev yangını
40 dakika önce
Esenler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Esenler Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 04:59 Kaynak: AA
'de evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi
203 Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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