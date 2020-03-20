Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak - Son Dakika

Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak

6 saat önce

19) ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" adlı yarışmayla, her gün evdeki en güzel anlarını paylaşacaklar ve sürpriz hediyeler kazanacaklar.

Esenler'de 'Evde Kal'an kazanacak, System.String[]

19) ile mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için düzenlenecek "Evde Kal Esen Kal" adlı yarışmayla, her gün evdeki en güzel anlarını paylaşacaklar ve sürpriz hediyeler kazanacaklar.

Esenler Belediyesi, koronavirüs (COVID -19) ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan Esenlerliler için "Evde Kal Esen Kal" adlı bir yarışma başlatıyor. Yarışmayla, ailece evde geçirilen güzel ve verimli zamanlar her gün Esenlerliler ile paylaşılacak, düzenlenecek yarışmalarla sürpriz hediyeler kazanılacak.

VE VİDEOLAR PAYLAŞILACAK

Yarışmalar, 10 farklı konuda düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenler; "Süper Baba", "Eğitici Anne", "Birlikte Kitap Okuyoruz", "Birlikte Oyun Oynuyoruz", "Penceremden Esenler", "En Güzel Aile Birlikteliği, "En Güzel Balkon", "Sanat Evi", "Evde Spor" ve "Hobilerim" konularında çektikleri en güzel fotoğrafları veya videoları paylaşacaklar.

#EvdeKalEsenKal ETİKETİ İLE GÖNDERİLECEK

Yarışmacıların kendi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden #EvdeKalEsenKal etiketiyle paylaşacağı fotoğraf ve videoların, evdekalesenkal@gmail.com mail adresine de gönderilmesi gerekiyor. Paylaşımlar, saat 15.00'e kadar atılabiliyor. 15.00'ten sonra yapılan paylaşımlar, bir sonraki gün düzenlenecek yarışma için geçerli oluyor.

HER AKŞAM 20.00'DA AÇIKLANACAK

23 Mart Pazartesi günü başlayacak yarışmaya katılmak için Esenler'de oturma ve paylaşımın yapıldığı Esenler Belediyesi sosyal medya hesabının takip edilmesi gerekiyor. Her kategoride bir kazananın olacağı yarışmada, kazananları Esenler Belediyesi jürisi ve paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabındaki beğeniler belirliyor. Her akşam saat 20.00'da, Esenler Belediyesi sosyal medya hesapları ve Esenler Belediyesi'nin internet sitesi www.esenler.bel.tr adresi üzerinden sonuçların açıklanacağı yarışmada, kazananlara sürpriz hediyeler verilecek. Hediyeler, koronavirüs (COVID -19) ile mücadele dönemi sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılacak.

Ayrıca bu süreçte üretilecek hikaye, roman, resim, beste gibi tüm sanatsal ve edebi çalışmalar da, Esenler Belediyesi'nce değerlendirilecek.


Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:54 Kaynak: DHA

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