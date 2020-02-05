ESENLER'DE EVLERİ SU BASTI (1) - Son Dakika

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL'u etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenler'de bazı evleri su bastı.

İstanbul'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağıuş etkili oldu. Aniden bastıran ve etkili olan yağış nedeniyle Esenler Turgutreis Mahallesi'nde bazı evleri su bastı. Evlerini su basanlar içerideki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Su basan evler

-Evdekilerin suyu tahliye etmeye çalışmaları