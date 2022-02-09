Esenler'de feci kaza: Geri gelen minibüs bir kişiyi ezdi - Son Dakika

Esenler'de direksiyon başındayken yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen minibüs sürücüsü, geri geri gelirken bir kişiyi ezdi. Ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı. Minibüsün geri gitmesi ve panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Esenler Fatih Mahallesi'nde, 7 Şubat günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ürün yüklendikten sonra direksiyonun başına geçen işçi, geri geri gelmeye başladı. Geri gelen minibüs, oradan geçen mobilya mağazası sahibi Mehmet İşleyen'e çarptı. İddiaya göre, yüksek sesli müzik dinleyen sürücü kaza yaptığını fark etmedi. Minibüsün altında kalan İşleyen ezildi. Ağır yaralanan Mehmet İşleyen'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan talihsiz adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Mehmet İşleyen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı yapan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bir can bu kadar ucuz olmamalı"

Korkunç bir olay yaşadıklarını belirten Adnan Aydın, "Olayı görmedim dükkanda çalışıyorduk. Sese çıktık yolun ortasında arkadaşımız yerde yatıyordu. Yanına gittik kucağımıza aldık, diline baktık kontrol ettik. Polis ve ambulansı aradık geldiler onlara teslim ettik. Bir canın bu kadar ucuz olmaması gerekir" dedi. - İSTANBUL