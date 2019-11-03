Son Dakika Haberleri: Esenler'de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi
Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi

Esenler'de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi

7 saat önce

Esenler'de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdiİSTANBUL - Esenler'de sokaktan geçen bir çöp kamyonun altında kalan bir kadın feci şekilde can verdi.

Esenler'de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi

İSTANBUL - Esenler'de sokaktan geçen bir çöp kamyonun altında kalan bir kadın feci şekilde can verdi. Kadının yakınları ve mahalle sakinlerinin linç etmek istediği sürücü, polis ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Esenler Gazipaşa Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen çöp kamyonunu fark etmeyen Zeynep Karaağaçlı (55), sürücünün de fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Zeynep Karaağaçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çöp kamyonu sürücüsün mahalleliden polis kurtardı

Kamyon sürücüsü, araçtan indiği sırada kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri şoförü kalabalığın elinden kurtararak güçlükle çıkarttı. Kalabalığın elinden kurtarılan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadının yakınları çöp kamyonunu taşladı

Çöp kamyonunun sürücüsü olay yerinden alınarak polis merkezine götürülürken, Zeynep Karaağaçlı'nın yakınları ve mahalle sakinleri kamyonu taşladı. Hayatını kaybeden Karaağaçlı'nın cesedi savcılık talimatıyla ambulansla olay yerinden kaldırılarak Hastanenin morguna kaldırıldı.

Esenler'de feci ölüm: çöp kamyonun altında kalarak can verdi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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