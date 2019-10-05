Son Dakika Haberleri: Esenler'de gece kartallarından uyuşturucu operasyonu
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Esenler'de gece kartallarından uyuşturucu operasyonu

30 dakika önce

Esenler'de bulunan bir daireye operasyon düzenleyen gece kartalları, 1 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenler'de gece kartallarından uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Esenler'de bulunan bir daireye operasyon düzenleyen gece kartalları, 1 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs adli makamlara sevk edildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde, Esenler Oruçreis Mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Gece Kartalları olarak bilinen Çarşı ve mahalle bekçileri bir dairede şüpheli şahısların olduğu ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli daireye operasyon düzenledi. Baskın sonrası dairede poşete sarılı 1 kilo 70 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yabancı uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Esenler, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
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