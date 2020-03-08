Esenler'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika

Esenler'de gecekondu alev alev yandı

44 dakika önce

ESENLER'de yaşlı karıkocanın kaldığı bir gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda alev alev yandı.

Esenler'de gecekondu alev alev yandı, System.String[]

ESENLER'de yaşlı karıkocanın kaldığı bir gecekondu henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucunda alev alev yandı.

Yangın, Oruç Reis Mahallesi 590. Sokak'ta sabaha karşı 04.30 sıralarında çıktı. Mustafa Yumurtacı ile eşi Funda Yumurtacı'nın yaşadığı gecekonduda iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden yaşlı çift, kendilerini gecekondudan dışarıya atarken durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Esenler ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken polis sokakta güvenlik önlemi aldı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında korktuğu öğrenilen Funda Yumurtacı, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Gecekondusu yanan Mustafa Yumurtacı, "Yangın bahçeden çıktı. Daha yeni başlamıştı. Ben kendimi dışarıya attım" dedi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞTRAFLI)


Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:11 Kaynak: DHA
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