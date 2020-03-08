Esenler'de gecekondunun çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de gecekondunun çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Esenler'de gecekondunun çatısı alev alev yandı

28 dakika önce

Esenler'de tek katlı gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek binanın kül olmasına sebep oldu.

Esenler'de gecekondunun çatısı alev alev yandı, System.String[]

Esenler'de tek katlı gecekondunun çatısında çıkan yangın kısa süre içinde büyüyerek binanın kül olmasına sebep oldu. Alevler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.


Yangın saat 05.00'da Esenler İlçesi Oruçreis Mahallesi 590. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir gece kondu da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tak katlı gece kondu da bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.


Yangını kısa süre içinde büyüyerek gecekondunun tamamını sardı. Alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.


Yangının kısa süre içinde büyümesinden dolayı gece kondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(Özel) Mahalleyi tavus kuşları sardı
Aracının başkası tarafından satışa çıkarıldığını görünce soluğu savcılıkta aldı Koronavirüsten korunmak için ineğin dışkısıyla duş aldılar Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 06:55:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de gecekondunun çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]