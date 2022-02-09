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? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ

09.02.2022 09:22

? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜHaber - Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) ? ESENLER'de sokak arasında geri manevra yapan sürücünün kullandığı minibüsün altında ezilen kişi hayatını kaybetti.

? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ

Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) ? ESENLER'de sokak arasında geri manevra yapan sürücünün kullandığı minibüsün altında ezilen kişi hayatını kaybetti. Geri geri giden minibüs ve sonrasındaki panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza 7 Şubat'ta Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasındaki işyerine minibüsten ürün indiren sürücü hızla geri geri gelirken yaya halde olan mobilya mağazası sahibi Mehmet İşleyen'e çarptı. Minibüs içindeki yüksek sesle müzik dinlediği için kaza yaptığını fark etmeyen sürücü geri geri gitmeye devam edince Mehmet İşleyen minibüsün arka tarafından altında kalıp ön tarafından çıkarak ezildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Feci kaza sonrası çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar hemen yardıma koştu. Ağır yaralı halde yerde yatan Mehmet İşleyen'e ilk müdahaleyi esnaf yaparken bazı vatandaşlar da sürücüyü de polis ekipleri gelene kadar olay yerinde tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Mehmet İşleyen'i ambulansla hastaneye götürdükten kısa süre sonra öldüğünü belirledi. Sürücü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feci kazada minibüsün hızla geri geri geldiği anlar ve sonrasındaki panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Vefat eden Mehmet İşleyen'in cenazesi Esenler'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

"UCUZ BİR ÖLÜM"

Kaza sonrası hemen olay yerine giden, polis ve sağlık ekiplerini arayan esnaf Yalçın Canik, "Sokakta mal indirdikten sonra geri gelirken vatandaşı eziyor. Biz hemen içerden çıkıp gittik arabayı durdurduk, sürücüyü indirdik. Ambulansı ve polisi aradım. Ezilen kişi bayağı yaralıydı durumu iyi değildi. Arabanın arka taraftan altına alıp önden çıkarmış. Geri geri gelirken bu kadar süratli ve yüksek sesli radyo açık olamaz. Ucuz bir ölüm. Burada hepimiz müdahale ettik vatandaşa. Üzerini battaniye ile örttük. Ambulans götürdükten yarım saat sonra ölüm haberini aldık." diye konuştu.

? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ
? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ
? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ

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Esenler, Vefat, Esnaf, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ? ESENLER'DE GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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