ESENLER'DE GÖRME ENGELLİ KİŞİ KARISINI BIÇAKLADI - Son Dakika

ESENLER'DE GÖRME ENGELLİ KİŞİ KARISINI BIÇAKLADI

22.10.2020 20:55
ESENLER'DE GÖRME ENGELLİ KİŞİ KARISINI BIÇAKLADI, System.String[]

Esenler'de görme engelli ve psikolojik sorunları olan Ahmet İ. eşini kolundan, bacağından ve karnından bıçakla yaraladı.

Esenler'de görme engelli ve psikolojik sorunları olan Ahmet İ.  eşini kolundan, bacağından ve karnından bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken Ahmet İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 81'inci Sokak'ta 19.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, görme engelli ve psikolojik sorunları olan Ahmet İ., kızının yanından dönen karısını, bıçakla kolundan, bacağından ve karnından yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet İ. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"KOLUNDAN BACAĞINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI"

Sesleri duyduktan sonra kadının yardımına koşan Turgay Tunca, "Suriyeli bir aile yaklaşık 2 senelik komşumuzdu.  Olayı gerçekleştiren şahıs görme engelli ve psikolojik sorunları var. Zaman zaman dışarı çıkıp bağırıyordu. Aile kalabalık bir aile eşini kolundan karnından ve bacağından yaraladı müdahale ettik, ambulansı çağırdık" dedi.

"EVE GİRER GİRMEZ BIÇAĞI SAPLAMIŞ"

Annesi, babası tarafından bıçaklanan çocuk ise "Her zaman böyle yapıyordu. Hastanede yatırdık gene çıktı.  20 seneden beri böyle evde sadece annem ve babam vardı annemin girmesiyle beraber oldu. Annem, ablamlardan geliyordu, eve girer girmez bıçağı saplanmış. Bıçağı arkasına saklanmış. Babam, babasını kaybettikten sonra böyle olmaya başladı. Daha önce de anneme saldırdı ama ilk defa böyle bir şey yaptı" dedi.

- İstanbul

Görme Engelli, Esenler, Kadın, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE GÖRME ENGELLİ KİŞİ KARISINI BIÇAKLADI - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Görme engelli ve psikolojik sorunları olan şahıs, eşini defalarca bıçakladı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor         
20:53
Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı Yol ortasında duran köpeği ezip, yoluna devam etti! O anlar kameraya yansıdı         
20:38
PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi PFDK'dan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya 4 maç ceza geldi         
20:26
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu Yanında mastürbasyon yapan muavini videoya alan genç kız: Sözlü taciz edip bana dokundu         
14:14
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 21:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ESENLER'DE GÖRME ENGELLİ KİŞİ KARISINI BIÇAKLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei