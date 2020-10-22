Esenler'de görme engelli kişi karısını bıçakladı - Son Dakika

ESENLER'de görme engelli ve psikolojik sorunları olan Ahmet İ. eşini kolundan, bacağından ve karnından bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken Ahmet İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi 81'inci Sokak'ta 19.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, görme engelli ve psikolojik sorunları olan Ahmet İ., kızının yanından dönen karısını, bıçakla kolundan, bacağından ve karnından yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet İ. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"KOLUNDAN BACAĞINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLADI"

Sesleri duyduktan sonra kadının yardımına koşan Turgay Tunca , "Suriyeli bir aile yaklaşık 2 senelik komşumuzdu. Olayı gerçekleştiren şahıs görme engelli ve psikolojik sorunları var. Zaman zaman dışarı çıkıp bağırıyordu. Aile kalabalık bir aile eşini kolundan karnından ve bacağından yaraladı müdahale ettik, ambulansı çağırdık" dedi.

"EVE GİRER GİRMEZ BIÇAĞI SAPLAMIŞ"Annesi, babası tarafından bıçaklanan çocuk ise "Her zaman böyle yapıyordu. Hastanede yatırdık gene çıktı. 20 seneden beri böyle evde sadece annem ve babam vardı annemin girmesiyle beraber oldu. Annem, ablamlardan geliyordu, eve girer girmez bıçağı saplanmış. Bıçağı arkasına saklanmış. Babam, babasını kaybettikten sonra böyle olmaya başladı. Daha önce de anneme saldırdı ama ilk defa böyle bir şey yaptı" dedi.

- İstanbul