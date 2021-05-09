Son dakika haberleri... Hastanede tedavi gören annelere "Anneler Günü" sürprizi - Son Dakika

Hastanede tedavi gören annelere "Anneler Günü" sürprizi

İSTANBUL - Esenler'de hastanede çeşitli nedenlerle tedavi gören annelere, "Anneler Günü" sürprizi yapıldı. Esenler Belediyesi ekipleri, çiçeklerle ve çeşitli hediyelerle hastanede yatmakta olan anneleri sevindirdi. Düzenlenen "Minik Eller İş Başında" yarışmasına gönderdiği video ile birinci olan 5 yaşındaki Yağmur'a da hediyesi takdim edildi.

Esenler Belediyesi, anneler gününü bir dizi etkinlikle kutlandı. Anneler günü kutlamaları kapsamında Esenler'de bulunan hastanelerde çeşitli nedenlerle tedavi görmekte olan anneler unutulmadı. Hastaneleri ziyaret eden Esenler Belediyesi ekipleri, tedavi gören 500'den fazla anneye Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun selamlarıyla birlikte çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

"Her süreçte kadın, aile ve annelerimizi destekliyoruz"

Annelere hediyeleri takdim eden Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü Sevilay Acar, "Biz Esenler Belediyesi olarak kadınlarımızın her alanda özellikle de böyle özel gününde yanındayız. Esen Bebe Projemiz kapsamında hem annelerimize bebeklerinin ilk hediyelerini biz vermiş olduk, hem de Belediye başkanımızın selamıyla birlikte anneler günü çiçeklerini hediye ettik. Biz her süreçte kadın, aile ve çocukla ilgili konularda annelerimizi destekleyecek çalışmaları yapmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya teşekkür eden ve 3. çocuğunu kucağına alan Gülsüm Akıncı, "Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun, buradan başkanımızın da bayramını kutluyoruz. Bizleri ziyaret ettikleri ve beraberlerinde getirdikleri hediyeleri için teşekkür ederim" dedi.

İkinci çocuğunu kucağına alan anne Birgül Dağdagez ise, "Ramazan ayında doğduğu için bebeğimizin adını Ramazan Efe koyduk. Allah sizden razı olsun, beni çok mutlu ettiniz" diyerek duygularını dile getirdi.

Öte yandan Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "Minik Eller İş Başında" Yarışması için çektiği video ile en güzel Anneler günü mesajını vererek birinci olan 5 yaşındaki Yağmur Aslan'a tablet ve annesine de çiçek takdim edildi.

Annesine sahur için yemek hazırlayarak Minik Eller İş Başında Yarışması'nda birinci olan Yağmur'un annesi Zahide Aslan, "Çok mutlu. Zaten güveniyorduk biz videomuza. Çok emek verdik gecenin üçünde. Zaten böyle evlatlara sahip olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.