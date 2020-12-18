Esenler'de Hızır Acil servis iş başında - Son Dakika

Esenler'de Hızır Acil servis iş başında
18.12.2020 15:17
Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekibi sokağa çıkma yasağında Esenler'de oturan, Covid-19 testi pozitif olup da katantina sürecini evde geçiren, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Esenler Belediyesi Hızır Acil Ekibi sokağa çıkma yasağında Esenler'de oturan, Covid-19 testi pozitif olup da katantina sürecini evde geçiren, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor.
Hızır Acil Ekibi, kısıtlamada Esenler Belediyesi'nin çağrı merkezini arayan, evde kalan vatandaşların siparişlerini eve teslim ediyor. Hızır Acil Ekibi, sebzeden meyveye gıdadan ilaca birçok ihtiyacı karşılıyor. 7 günün 24 saati hizmet veren Hızır Acil Ekibi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Esenler'de oturan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Hızır Acil Ekibi'nin saha çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu boyunca da sürecek. - İSTANBUL
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