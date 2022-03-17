Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü

17.03.2022 17:02
Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü

Esenler'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait parkta dün gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Esenler'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait parkta dün gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Parkın yanından geçen dere toprak nedeniyle dolup kapandı. İBB'nin konuyla ilgilenmediğini iddia eden vatandaşlar tedirgin olduklarını söyledi.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Ferhat Paşa Parkı'nda toprak kayması meydana geldi. Dün gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması sonucu vatandaşlar büyük korku yaşadı. Kayan toprak parçaları nedeniyle dere üzerindeki yürüyüş yolunun bir kısmı da çöktü. Çöken parçalar dereyi kapattı.

Toprağın kayması nedeniyle yürüyüş yolu zabıta ekipleri tarafından kapatılırken, vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden toprak yığının etrafında yürüdüğü görüldü. Parkın 2021 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında göçmeye başladığını iddia eden vatandaşlar, bakım yapılmadığını ve son kar yağışı ile birlikte bu hale geldiğini söyledi.

"Büyük gürültüyle koptu ama kimse ilgilenmiyor"

Gece saatlerinde büyük bir gürültü olduğunu ve korktuğunu anlatan Havva Poyraz, "Burası geçen yaz Temmuz ve Ağustos aylarında büyük bir yağmur yağmıştı o zaman göçme başladı. O zamandan beri bu halde ve bu yağmurlardan karlardan dolayı da dün gece artık büyük bir patlamayla, gümbürtüyle indi aşağıya. Bu durumu gerekli yerlere biz çok kez haber verdik ettik ama büyükşehir ilgilenmiyormuş. Kimse ilgilenmedi. Dün gece çok büyük bir sesle aşağı indi ne olduğunu bilemedim. Herhalde kamyon falan indi aşağı zannettim. Bunun çaresine bakmalarını istiyoruz. Çok korkuyoruz. Alt katları su basacak. Kar geliyor. Yıllar önce buraları dizime kadar su basmıştı. Bu dere kapanırsa buradaki insanların hali ne olacak. Benim bildiğim önlem önceden alınır sonradan değil. İş işten geçtikten sonra bir anlamı kalmıyor. Bir yılı geçti herhangi bir çalışma ya da önlem alınmadı. İlgilenen yok. Büyükşehir Belediyesi bakıyormuş ama büyükşehir ilgilenmiyor" dedi.

"İlk toprak kayması geçen yazdan beri var"

Birgül Çetinkaya ise çocukların tehlikeye aldırmadan parkın etrafında oynadığını söyleyerek, "Bu göçük geçen yazdan beri devam ediyor. Maalesef çocuklarımız söylediğimiz halde yine de gelip buradan geçiyorlar. Geçmek tehlikelidir diye alan kurulmuş ama çocuk aklı çocuklar yine demirlerin üzerinden atlayıp geçiyorlar. Allah'tan gece olmuş yoksa o esnada oradan çocuklarımız geçerken hayatını kaybedenler olabilirdi. Ben sesi duymadım. Karşıda biraz daha uzakta oturuyorum. Gece olmuş sesi duymadım. Fakat her gün kayma olduğuna birebir şahit oluyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü
Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü
Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü
Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü

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istanbul büyükşehir belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de İBB'ye ait parkta toprak kayması: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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