Esenler'de İdlib'deki şehitler ve askerler için dualar edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenler'de İdlib'deki şehitler ve askerler için dualar edildi - Son Dakika

Esenler'de İdlib'deki şehitler ve askerler için dualar edildi

6 saat önce

Esenler'de yaşayanlar, Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz ve ordumuzun muzafferiyeti için Esenler Merkez Camii'nde kılınan sabah namazının ardından dualar etti.

Esenler'de İdlib'deki şehitler ve askerler için dualar edildi, System.String[]

Esenler'de yaşayanlar, Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz ve ordumuzun muzafferiyeti için Esenler Merkez Camii'nde kılınan sabah namazının ardından dualar etti.

27 Şubat günü Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için Esenler'de dualar edildi. Esenler Merkez Camii'nde İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı sabah namazının ardından eller semaya açıldı, kahraman şehitlerimizin ruhları için ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda askerimizin başarısı için dualar okundu.

FETİH SURESİ OKUNDU

Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat başta olmak üzere Esenler'in tüm mülki amirleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı dua programında, camiyi dolduran cemaat hep bir ağızdan dualar etti. Şanlı Türk ordusunun muzaffer kılınması için Fetih Suresi okundu ve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilenmesinin ardından cami çıkışında vatandaşlara çay, çorba ve simit ikram edildi.


Esenler, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:53 Kaynak: DHA
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