Esenler'de İETT otobüsünü çalarak bir süre dolaşan şahıs, aracı Bağcılar'da bırakıp kaçtı - Son Dakika
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Esenler'de İETT otobüsünü çalarak bir süre dolaşan şahıs, aracı Bağcılar'da bırakıp kaçtı

12.06.2023 10:35

Esenler'de durakta park halindeki İETT otobüsü çalan şüpheli Mustafa K. yakalandı. Şüphelinin otobüsü çaldığı ve bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park ettiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli daha önceden 9 suç kaydı olduğu ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Esenler'de 8 Haziran Perşembe Günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü.

TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu. Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi. Poliste sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Hırsızlık Büro Amirliği, Bağcılar, Esenler, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de İETT otobüsünü çalarak bir süre dolaşan şahıs, aracı Bağcılar'da bırakıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler'de İETT otobüsünü çalarak bir süre dolaşan şahıs, aracı Bağcılar'da bırakıp kaçtı - Son Dakika
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