Son Dakika Haberleri: Esenler'de ikinci "Kitap Günleri" başladı
Son Dakika Yerel Esenler'de ikinci 'Kitap Günleri' başladı

Esenler'de ikinci "Kitap Günleri" başladı

1 saat önce

- Esenler'de ikinci "Kitap Günleri" başladıİSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Esenler Kitap Günleri" başladı.

- Esenler'de ikinci "Kitap Günleri" başladı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Esenler Kitap Günleri" başladı. Fuarın açılışına katılan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, düzenlediği söyleşinin ardından okurlarının kitaplarını imzaladı.

Esenler Belediyesi'nin kitapseverleri yayınevleri, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle buluşturduğu "2. Esenler Kitap Günleri" başladı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda 40 yayınevi ve 14 yazarın katılımıyla gerçekleşen kitap fuarı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar'ın katılımıyla ziyaretçilere açıldı. 3 Kasım'a kadar büyük indirimlerle 7'den 70'e her yaştan kitapseveri ağırlayacak olan fuarda Mete Yarar, Bekir Develi ve Sinan Yağmur gibi yazarlar hem söyleşi hem de imza etkinlikleriyle yer alacak.

"Temel temamız 'oku' olacak"

Fuar alanını gezdikten sonra konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün Esenler'de ikinci kitap fuarını açıyoruz. Geleneksel hale getirdik. Şuanda 140 ayrı yayınevinin katıldığı ve binlerce kitabın var olduğu bir fuardayız. 3 Kasım'a kadar devam edecek. Burada yazarlarla söyleşilerimiz, çocuk buluşmalarımız, okur buluşmalarımız olacak. Esenler 3 Kasım'a kadar çok büyük bir kültür heyecanını yaşayacak. Temel temamız 'oku' olacak. İnşallah bu fuar vasıtasıyla hep beraber okumayı yeniden hatırlayacağız. Okuyarak bir şehirde var olmanın nimetlerinden en güzel şekilde istifade etmiş olacağız" dedi.

Esenler'de ikinci Kitap Günleri başladı

Esenler, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
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