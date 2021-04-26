Esenler'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oruçreis Mahallesi Giyimkent Ticaret Caddesi'ndeki inşaatın işçi konteynerlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Esenlerde bir inşaatın işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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