Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia - Son Dakika

Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia

06.01.2021 10:59

Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia Acılı anne, kızının öldürüldüğünü iddia etti Esenler 'de intihar ederek hayatını kaybeden genç kız Eda Küçükbaltacılar'ın ailesi kızlarının ölümü ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia

Acılı anne, kızının öldürüldüğünü iddia etti

İSTANBUL - Esenler 'de intihar ederek hayatını kaybeden genç kız Eda Küçükbaltacılar'ın ailesi kızlarının ölümü ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Kızlarının intihar etmediğini öne süren aile, ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti.

Olay geçtiğimiz 2 Ocak günü Esenler Oruç Reis Mahallesi 595 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki genç kız Eda Küçükbaltacılar ailesi bile yaşadığı binanın çatı katında kendini asarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yeri çalışmaları tamamlamasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenler Oruç Mahallesi'nde yaşayan Eda Küçükbaltacılar'ın ailesi, kızlarının ölümüne ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Anne Nurhayat Küçükbaltacılar ve baba Serdar Küçükbaltacılar, kızlarının ölümüne intihar süsü verilmek istendiğini iddia etti.

'Kızımı rahatsız ediyordu'

Eda'nın erkek arkadaşı ile kavga ettiğini söyleyen anne Nurhayat Küçükbaltacılar, "Telefonda kızımdan hesap sordu. Kızım 'evdeyim annem yanımda şimdi konuşamam' dediği halde kızımı rahatsız etmeye devam etti. Kızım telefonunu kapattı. Onun sonrasında sabah oldu. Kızım gayet iyiydi. Telefondaki mesajlarında ne söylediyse bilmiyorum. Kızım dışarı çıkacağını arkadaşına gideceğini söyledi. Ama dışarıya değil yukarıya çatıya çıkmış biz görmedik. Erkek arkadaşıyla birlikte yukarı çıkmış. Güya intiharmış. Ben sonrasında oraya çıktım. Kızımı bu şekilde buldum. Herkese soruyorum intihar böyle olur mu? Mahallede kızımın yanında başkalarının olduğunu söyleyenler var" dedi.

Erkek arkadaşının kızını öldürerek intihar süsü verdiğini savunan anne "Bu insanlar kızıma başka bir şey yaptı. Bu insanlar kızımı öldürdüler. İntihar süsü verdiler. Ben bu katillerin ortaya çıkmasını istiyorum. Adli raporun bir an önce çıkmasını istiyorum. Bu insanların bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Bunu yapan kişi Bekir M.'dir. Bunun hesabının sorulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Eda'nın erkek arkadaşı Bekir M., ile 7-8 aydır görüştüklerini söyleyen acılı Baba Serdar Küçükbaltacılar, "Kızım erkek arkadaşıyla görüşmeye başladıktan sonra hayatı değişti. Çocuklukları bir arada geçmiş. Kızımın haberi bana gelene kadar her şey zaten olup bitmişti. Kızım 'arkadaşıma gidiyorum' diye evden çıktıktan sonra ben arkasından giderek takip ettim ama yok görmedim, kız sır oldu. Geldim annesine söyledim 'Eda'yı bakkalın oraya kadar baktım ama göremedim' dedim. Annesi de o sırada telefon açtı ona. 'Kızım neredesin' dedi? Arkadaşına gittiğini söyledi. Annesi durumu anlıyor gitmediği ortaya çıkıyor. Demek ki o anda çatıya çıkmış" açıklamasında bulundu.

23 yaşında intihar eden Eda Küçükbaltacılar'dan geriye ise intihar etmeden 2 gün önce yılbaşı gecesinde ailesiyle çekildiği fotoğraflar kaldı.

Konu ile ilgili soruşturma sürerken, genç kızın ölüm nedeni se Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuç ile belli olacak.

Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia
Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia
Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia
Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia

çarpıcı iddia, Esenler, İntihar, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Görevimi mart ayında bırakacağım Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Telefona gelen mesaj ortalığı karıştırdı! Kızların sevgili kavgası kamerada Üniversiteli Deniz'in ölümüne dair yürütülen soruşturmada ifadeler ortaya çıktı Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı "Ben Mehdiyim" diyen kadın canlı yayında ortalığı karıştırdı
Koronavirüs aşısıyla ilgili gündem yaratacak iddia: Yaptırmayanlara kamu yasağı geliyor Koronavirüs aşısıyla ilgili gündem yaratacak iddia: Yaptırmayanlara kamu yasağı geliyor         
10:57
Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi         
10:24
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: SMA kampanyasının kirli yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir         
10:05
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü Çatı katında asılı halde bulunan genç kızın ailesinden çarpıcı iddia: Kızımı erkek arkadaşı öldürdü         
09:47
Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor Marketlerde fiyatlar ürüne göre değil semtine göre etiketleniyor         
09:40
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli Yıldız Tilbe'den tartışma yaratacak sözler: Kadınlar doğru erkeği bulamıyor, görücü usulü en güzeli         
08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına SMA talimatı: Hiçbir zaman harcamadan çekinmeyiz, bunu anlatın         
08:05
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu CHP'li belediye başkanının hayali telefon görüşmesi sosyal medyada gündem oldu         
07:40
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor         
22:38
İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı İngiltere'de ezber bozan araştırma! Koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı         
21:29
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü Evine çatıdan girmeye çalışan doğrama ustası, halat kopunca öldü         
16:03
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 11:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler'de intihar eden kızın ailesinden çarpıcı iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei