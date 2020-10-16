Esenler'de iş yerine patlayıcı bıraktığı iddia edilen kişi başakşehir'de yakalandı - Son Dakika

Esenler'de iş yerine patlayıcı bıraktığı iddia edilen kişi başakşehir'de yakalandı
16.10.2020 15:41
ESENLER'de iş yerinin önüne patlayıcı madde bıraktığı iddia edilen kişi Başakşehir'de polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
ESENLER'de iş yerinin önüne patlayıcı madde bıraktığı iddia edilen kişi Başakşehir
'de polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Bıraktığı araç ise incelenmek üzere Esenler
İlçe Emniyet Müdürlüğüne çekildi.
Olay, Esenler'de saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Plakasız otomobille gelen kişiler iddiaya göre iş yerinin önüne patlayıcı madde bırakarak kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Polislerden kaçan şüpheliler Başakşehir Güvercintepe'de aracı bırakıp, yaya olarak kaçtı. Polisler 3 sokak ötede eşkale uyan bir kişiyi durdurup gözaltına aldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürülürken otomobil incelenmek üzere Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne çekildi.
Polis olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
- İstanbul
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