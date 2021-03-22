Esenler'de iş yerleri ile toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Esenler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, pastane, kafe, berber, güzellik salonu gibi iş yerleriyle toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Belediye zabıta ekipleri, Dörtyol Meydanı'ndaki iş yerlerinde denetimlere katılarak buraları kontrol etti.

Denetimlerde Kovid-19 ile mücadelede esnafa temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemi anlatılarak, kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

İlçedeki 15 Temmuz Millet Bahçesi ile diğer park ve bahçelere de HES koduyla giriş yapıldığı öğrenildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik polisi ekipleri de toplu taşıma araçları ile taksileri denetledi.

Seyir halindeki minibüs ve taksileri durduran ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.