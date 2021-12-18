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ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR

18.12.2021 09:22

ESENLER'de işçi kıyafetleri giyerek, 150 bin lira değerinde yeraltı internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

ESENLER'de işçi kıyafetleri giyerek, 150 bin lira değerinde yeraltı internet kablosu çaldıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler Oruçreis ve Turgutreis Mahallesi'nde işçi kıyafetleri giyerek kendilerini altyapı işçisi gibi gösteren ve yeraltı internet kabloları çalan kişilerin olduğu ihbarı sonrası polis harekete geçti. Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 60 farklı noktada güvenlik kamera görüntülerini izleyerek kişilerin kimliklerini tespit etti. Toplam 150 bin lira değerinde, 500 metre uzunluğunda internet hat sağlayıcı bakır yer altı kabloları tespit edilen C.Ö., N.G., E.T., F.A. ve D.Z. yapılan operasyonla yakalandı. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İşçi kıyafeti giyerek yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin yer altına girdiği, kabloları çıkardığı diğer kişilerin de çıkan kabloları topladığı görülüyor.

ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR
ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR
ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR
ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR
ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR
ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR

Esenler, Polis, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENLER'DE İŞÇİ KIYAFETİ GİYİP YERALTI İNTERNET KABLOLARINI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika
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